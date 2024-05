Circuito Quebrada Viva celebra cultura hip hop no Cine Theatro Carlos Gomes

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, vai abrigar neste sábado (1º) a edição andreense do “Circuito Quebrada Viva”, que traz uma programação especial dedicada ao hip hop a partir das 13h. Promovido pelo Coletivo Noroest, o evento vai contar com batalhas de breaking, graffiti, shows, bate-papo sobre o breaking nas olimpíadas, espaço para crianças e ‘batalhas kids’ com participação de b-boys e b-girls mirins. A entrada é gratuita.

As tradicionais batalhas de breaking (3 vs 3) entre b-boys e b-girls no “Circuito Quebrada Viva” terão premiação de R$ 700 e troféu. A equipe de jurados será formada por B.boy Julio Mad, B.boy Pelezinho e B.Girl Taisinha, discotecagem do DJ Insano e os MCs Eliot e Igor Souza.

Um dos destaques da programação fica por conta da Batalha Kids com a participação de B.boy Gui, B.Girl Nicoly, B.boy Kawe, B.boy Brennox, B.boy Spider, B.boy Lorenzo, B.boy Tuttys, B.boy Vichensley e B.girl Nick. Haverá ainda um workshop de breaking com o B.boy Boca, criação de painéis de graffiti com Chothi Soudafavela e roda de conversa com o B.boy Pelezinho sobre a inserção do breaking nas olimpíadas, que estreia nos Jogos Olímpicos deste ano, em Paris, como modalidade de competição.

Para incentivar a leitura, principalmente sobre a história do hip hop, o evento contará com uma biblioteca temática com oferta de livros e outros materiais didáticos, além de atividades lúdicas com contação de histórias para inspirar a leitura de livros como “O grito do hip-hop”, “A quebrada em quadrinhos”, “Nelson Triunfo, do sertão ao hip hop”, “Mulher de Palavra: Um retrato de mulheres no Rap de São Paulo”, entre outros.

Desde a adoção do breaking como um dos pilares do hip hop, a modalidade se espalhou e possibilitou que muitos jovens se distanciassem da violência, segundo analise de um dos componentes do Coletivo Noroest, Igor Souza. “O breaking é uma dança que uniu pessoas e mostrou a potência dessa cultura. Agora a inclusão do breaking nas olimpíadas traz uma nova vertente de atuação, como modalidade esportiva, o que poderá trazer visibilidade e inspirar mudanças. Isso certamente impacta no movimento e merece ser discutido, afinal, não podemos nos distanciar de quem vive o breaking há tantos anos, que são os jovens da periferia”, acrescentou Souza.

O Coletivo Noroest desenvolve ações artísticas através do hip hop desde 2015, quando surgiu como Crew de Breaking Noroest Gang, sendo atualmente composto por integrantes residentes no bairro periférico de Perus, região que concentra um dos piores índices socioeconômicos da capital.

Em 2015, surge a ideia do evento ‘’Quebrada Viva Battle’’ e, em 2016 e 2019, o coletivo é contemplado pelo programa VAI modalidade 1, levando ações como eventos em formato de Jams, em praças e pontos de cultura, desenvolvendo workshops, exposição de graffiti, bate-papo e batalhas de breaking.

Para desenvolver as ações em 2024, o Coletivo Noroest foi contemplado no edital PROAC Nº 37/2023 - Cidadania Cultural – Produção e Realização Proj. Cultural - Cultura Negra, Urbana e Hip Hop, e já levou o “Quebrada Viva” para várias cidades do Estado.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Batalha de Breaking 3 vs 3 (Inscrição no local do evento das 13h, enquanto fechar 16 trios) (Premiação de R$ 700 + troféu)

- Jurados da batalha: B.boy Julio Mad, B.boy Pelezinho e B.Girl Taisinha

- DJ Insano

- MCs: Igor Souza e Eliot

- Atração: Batalha Kids (B.boy Gui, B.Girl Nicoly, B.boy Kawe, B.boy Brennox, B.boy Spider, B.boy Lorenzo, B.boy Tuttys, B.boy Vichensley e B.girl Nick)

- Graffiti: Chothi Soudafavela

- Workshop breaking: B.boy Boca

- Roda de conversa: B.boy Pelezinho

- Biblioteca hip hop - Espaço Kids