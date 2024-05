Ribeirão Pires promoverá 1º Encontro de Motorhome

Ribeirão Pires abrirá as portas para turistas e viajantes de todo o País no 1° Encontro de Motorhome do município. O evento acontecerá de 22 a 23 de junho, na tricentenária Capela de Nossa Senhora do Pilar, localizada na rua Alecrim, 1 – Pilar Velho.

A ação pretende reunir viajantes de motorhome de diferentes regiões. “O objetivo é ampliar nossas atividades de turismo, acompanhando as tendências e os movimentos do setor. O Encontro de Motorhome coloca os potenciais turísticos de Ribeirão Pires em evidência, atraindo mais visitantes e fomentando a atividade econômica em nossa Estância”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Para participar, os expositores devem fazer a inscrição pelo link: https://forms.gle/Hc4WgwJnN6kNjAcF7. Haverá doação solidária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pets.

O evento é organizado pela Karabina Home e conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 1198779-8541.