Belo publica web-série abrindo o coração em bastidores da música nova após separação de Gracyanne Barbosa

Na última terça-feira, dia 30, Belo divulgou em seu Instagram seu novo projeto que está saindo do forno e aproveitou a oportunidade para desabafar.

O cantor preparou um web-série com cinco vídeos de bastidores do seu próximo lançamento. Na legenda do episódio inicial, Belo revelou estar inseguro por não se sentir preparado para o que vem aí.

A música sempre vai ser a forma que eu vou falar com o mundo... Só não sei se tô preparado, confessou.

Será que ele vai abrir o jogo? Também no vídeo, o ex-marido de Gracyanne Barbosa conversa com Umberto Tavares, seu produtor musical, que aconselha o pagodeiro.

- Nunca te vi batendo boca com ninguém na internet. Você sempre respondeu tudo com música. Você não é um cara de ficar por aí falando muito sobre você. Você é reservado. Então, a forma como você se coloca para o mundo é através da vida das tuas músicas. Então, eu quero que você encare Eu Mudo como uma carta aberta mesmo.

Até o momento de publicação desta matéria, foram publicados três dos cinco vídeos. A data de lançamento da música ainda não foi divulgada.