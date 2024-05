Começa Campanha do Agasalho no Fundo Social de Diadema

Nesta quarta-feira (1º) o Fundo Social de Solidariedade diademense inicia a "Aquece, Diadema", iniciativa de arrecadação de agasalhos que seguirá até setembro. Além da disposição de pontos de doação pela cidade, a retirada dos itens de inverno poderá ser feita em domicílio neste ano.

"Queremos divulgar e sensibilizar todas as pessoas que possam contribuir para que ninguém sofra com as baixas temperaturas, por falta de agasalhos", explica a presidenta do Fundo, Inês Maria.

COMO AJUDAR

De acordo com a organização, pode ser doada qualquer peça de vestuário, inclusive calçado. Mas, devido as baixas temperaturas é importante priorizar durante a campanha, a doação de roupas mais quentes como blusas, casacos, moletons e cobertores.

As UBSs já são pontos tradicionais de arrecadação de agasalhos, mas há outros como o Paço Municipal (rua Almirante Barroso, 111) e a própria sede do Fundo Social (rua Almirante Barroso, 160). O expediente nesses locais é de segunda a sexta, das 8h às 17h, exceto feriados.

Quem precisar poderá também solicitar/combinar a retirada de doações em domicílio. Para isso, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp do Fundo Social (11) 4092-5340.

Vale destacar que as roupas e calçados que o Fundo arrecada são distribuídos no inverno e demais estações do ano.