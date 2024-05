Palavra do Leitor - 1º de maio de 2024

Saúde em S.Bernardo – 1

‘Mãe aponta negligência na UPA Demarchi após morte de jovem’ (Setecidades, ontem). Somos município rico. Logo, o caos na saúde pública é de ordem de gestão administrativa e os responsáveis, seja por imperícia ou negligência, devem ser responsabilizados! Lamentável o caso da jovem dentista. A inadmissível demora de 8 horas da ambulância contribuiu e muito para o resultado. Nós, munícipes, não podemos ir ao Hospital de Urgência sem sermos encaminhados via UPAs. Até quando isto? Pelo caos na saúde, desde a extinção do PS Central, pela ineficiente gestão e por falta de médicos nas UBSs, UPAs, Policlínicas, HC (Hospital de Clínicas), HU e, agora, pelas graves denúncias no Hospital da Mulher, a candidata indicada pelo prefeito não terá meu voto! Se puder influenciar quem me conhece, serão outros votos que não terá. O dinheiro administrado pelos poderes públicos federal, estadual e municipal é do povo e para o povo deve ser gestado com eficiência, principalmente, na saúde, que é a maior essencialidade e dignidade humana! Cadê os 300 médicos prometidos na campanha em 2016? Eleições 2024, nem Morandos nem PT!<EM>

Joselenes Souza Santos

São Bernardo

Saúde em S.Bernardo – 2

A Câmara babou ovo do Orlando os dois mandatos e agora tem motivos para comemorar. É obrigação do próprio Orlando convocar o secretário de saúde, que ele mesmo colocou lá. É patifaria atrás de falcatrua.

Clemerson Brito

São Bernardo

Saúde em S.Bernardo – 3

Triste a realidade da Saúde. O atendimento nessas UPAs é extremamente ruim! E, além de demorar o atendimento, quando chega sua vez de ser chamado, os médicos fazem pouco caso do paciente. E o pior de tudo é que para tomar medicação muitas das vezes demora mais do que passar no médico! Sou novo aqui em São Bernardo, mas todas as vezes que fui nessa UPA só passei nervoso. Que Deus conforte o coração dessa mãe e de toda a família e amigos!

Luiz Carlos Lima

São Bernardo

Saúde em Diadema – 1

‘Sem pediatra, pais vivem caos em pronto-socorro de Diadema’ (Setecidades, ontem). Prefeitura de Diadema, vocês estão hibernando? Cadê você, Prefeitura de Diadema? Quero ver fazer mídia agora, seus incompetentes! Cadê o prefeito, que foi tratar doença do coração em São Paulo enquanto mães e pais não têm médicos para tratarem dos seus filhos aqui em Diadema? Aparece, Prefeitura de Diadema!

Reginaldo Guarnieri

do Facebook

Saúde em Diadema – 2

O atual prefeito Filippi, em seu quarto mandato, fora os anos do Mário Reali, que também é do mesmo partido, nunca fizeram nada em relação à saúde em Diadema, pois este Quarteirão da Saúde é um elefante branco desde que foi entregue para a cidade, sobrecarregando o pronto-socorro do Piraporinha pela falta de seu atendimento.

César Rodrigues Dos Santos

do Facebook

Jogatina

Dizem que o jogo no Brasil é proibido e contravenção. É proibido ter cassinos? Bingo oficiais nem pensar. Mas o cidadão comum é bombardeado 24 horas com chavões ‘aposte neste’, ‘faça uma fé naquele’ – isto na TV, rádio e nos vagões do Metrô. Não seria mais fácil regulamentar tudo dentro de um contexto possível na lei e gerar “N” empregos? Por exemplo o motorista da Porsche assassina. Estava numa casa de poker, segundo a mídia. Então vamos regulamentar e gerar imposto para a economia.

João Camargo

Capital

Racismo

Para cortar o mal pela raiz em relação aos ismos – racismos, antissemitismos e outros preconceitos disfarçados –, as escolas Vera Cruz e a Escola Beacon School não devem amenizar a situação e apenas suspender as e os alunos envolvidos, pois outros voltarão a ofender, pois a pena é pequena. Expulsem, mesmo tendo prejuízos econômicos, pois terão ganhos morais que não têm preço!

Tania Tavares

Capital