RS: Correios selecionam voluntários em SP, PR e DF para triagem de doações

Os Correios estão selecionando voluntários para trabalharem na triagem de donativos que serão destinados às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O apoio será necessário nos municípios de Cajamar e Guarulhos, no estado de São Paulo; em Brasília/DF, no Setor de Oficinas Sul/SOF Sul; e em Curitiba, Cascavel e Londrina, no Paraná.

As inscrições podem ser feitas pelos e-mails sgreo-bsb@correios.com.br (Brasília) e spm-voluntarios-rs@correios.com.br (São Paulo) e prsgreoegepesse@correios.com.br (Paraná) e devem conter nome completo e telefone de contato.

Toda a rede de agências dos Correios nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul (no RS, parte das cidades) e no Distrito Federal estão recebendo doações de água (prioritário), alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupas de cama e de banho e ração para pet. O transporte dos itens para o Rio Grande do Sul é feito pelos Correios de maneira gratuita, sem qualquer custo para quem faz a doação. Se possível, a empresa pede que o doador embale e identifique o tipo de material, mas não é uma exigência.

“Temos recebido muitos pedidos de pessoas que querem participar mais de perto dessa grande corrente de solidariedade que os Correios criaram por orientação do Presidente Lula para ajudar o Rio Grande do Sul neste momento tão difícil. Sabemos que podemos contar com a união de toda a população brasileira para nos auxiliar na reconstrução do estado gaúcho por meio da doação e da triagem dos materiais”, destaca o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

“A mobilização dos brasileiros é essencial para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nosso objetivo é garantir que o povo gaúcho seja acolhido neste momento de grande tristeza e toda a ajuda é importante para que o estado e a população se recuperem, o mais breve possível, desta tragédia”, afirma o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

BALANÇO

Nove mil toneladas de donativos para o Rio Grande do Sul. Desse total, 2,5 mil toneladas já foram entregues à Defesa Civil, em Porto Alegre. A empresa realiza gestão logística do restante da carga, liberada conforme orientação da Defesa Civil.