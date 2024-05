Concurso para Escrevente Técnico Judiciário no TJ-SP abrirá inscrição

572 vagas estão abertas para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário no TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). A função paga R$ 6.043,54, com uma carga de 40 horas semanais.

Os concursados atuarão na Comarca de São Paulo (capital) ou nas Circunscrições Judiciárias, compostas por nove regiões do Estado. Há vagas reservadas para Pessoas Com Deficiência (PCDs).

A escolaridade para participar está nivelada no ensino médio, com idade mínima de 18 anos. Aos candidatos masculinos, é preciso estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

As inscrições para participar vão desta segunda-feira (3) a 12 de julho. Com taxa de R$ 81, o link será disponibilizado pela banca organizadora, no https://www.vunesp.com.br/.

A data da prova objetiva para selecionar os futuros escreventes está agendada para 8 de setembro. Língua portuguesa, conhecimentos de direito e gerais serão pautados.