Fale tudo, Reple

A sessão da Câmara de São Bernardo realizada na terça-feira 30 de abril de 2024 vai passar à história. Movidos pelo interesse de esclarecer minuciosamente o que está por trás da crise no Hospital da Mulher, onde seis mortes seguem sob investigação por suspeita de negligências ou erros médicos, 18 vereadores impuseram ontem a maior derrota à administração do prefeito Orlando Morando (PSDB), que já está no cargo há sete anos e quatro meses. Dentro de 15 dias, o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, deverá comparecer ao plenário do Legislativo, sob risco de ser conduzido coercitivamente, para se submeter aos questionamentos dos vereadores. Trata-se de vitória da sociedade.

Faz tempo que a dupla Morando-Reple deve explicações à opinião pública sobre os abusos na área da saúde. Se os vereadores, ou outros órgãos ou instituições destinados a investigar os desmandos administrativos, tivessem prestado atenção nas histórias escabrosas que os repórteres deste Diário colecionavam em cada incursão aos intestinos da rede municipal de atendimento, talvez algumas das mortes no Hospital da Mulher, inaugurado há menos de um ano, em agosto de 2023, poderiam ter sido evitadas. Mas sempre há tempo para se corrigirem rotas e, embora o esclarecimento dos fatos não vá devolver vidas, é necessário buscar a verdade do que está no cerne da crise sanitária em São Bernardo.

A memória das vítimas fatais, a dignidade das que sobreviveram e a dor de parentes e amigos de todas precisam ser respeitadas pelas autoridades – e a Câmara de São Bernardo, com as ressalvas de praxe, está de parabéns por cumprir seu dever de fiscalização. Um dos médicos com currículo mais respeitado do País, que já comandou a Fundação do ABC e o Hospital Mário Covas, em Santo André, Reple deveria aproveitar a oportunidade gerada pela convocação para colaborar com a apuração dos vereadores e falar tudo o que sabe não só sobre a caixa-preta do Hospital da Mulher como também do que motiva Morando a querer impedir a todo custo que as investigações sobre o setor prossigam.