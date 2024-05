Ana Carolina leva ideias andreenses para evento sobre cidade inteligente

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) foi uma das palestrantes convidadas do Smart City Business Brazil Congress, ontem. O Congresso que acontece em São Paulo é considerado o mais importante e estratégico evento sobre cidades inteligentes da América Latina. A parlamentar e primeira-dama de Santo André destacou programas sociais do município que transformam a vida das pessoas mais vulneráveis, como o Moeda Verde, Moeda Pet, Banco de Alimentos e Santo André Solidária.

A legisladora destacou que as iniciativas estão sendo postas em discussão na Assembleia Legislativa para transformação em políticas públicas estaduais. “Ao longo dos anos, as nossas ações sociais foram ganhando a confiança das entidades sociais, do empresariado e da população, mostrando resultados significativos e transformando para melhor a vida das pessoas mais vulneráveis. Pautadas nos pilares da segurança alimentar, capacita-ção profissional, empregabilidade e sustentabilidade, tendo como ferramenta de alcance as tecnologias digitais, chegamos a milhares de pessoas. Agora, o modelo é apresentado para o Estado de São Paulo. Se deu certo em Santo André, pode dar certo nos 645 municípios paulistas.”

Na última terça-feira o programa Moeda Verde levou a sua quarta premiação. A iniciativa que troca resíduos recicláveis por alimentos foi uma das vencedoras do Prêmio InovaCidade 2024.