Anitta fará participação no show de Madonna no Brasil

Vai ter performance de Faz Gostoso? Os fãs brasileiros já estão contando os dias para o show de Madonna, que acontecerá no próximo sábado, dia 4, na Praia de Copacabana. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, a apresentação contará com a participação especial de uma cantora muito requisitada.

Anitta estaria prevista para subir no palco e se apresenta com a Rainha do Pop. A coluna indica que a funkeira, que lançou a música Faz Gostoso em colaboração com Madonna em 2019, deve cantar o hit ao vivo com a norte-americana.

Vale lembrar que Anitta é a única artista brasileira a já ter lançado com feat com Madonna e foram raros os momentos em que a cantora convidou participações na The Celebration Tour.