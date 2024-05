Diadema realizará concurso de beleza para idosos e idosas neste domingo

O Conselho da Pessoa Idosa de Diadema realizará o concurso “Miss e Mister Melhor Idade” neste domingo (26), às 14h, no Teatro Clara Nunes. Com 27 participantes, a escolha vai selecionar o próximo representante da terceira idade do município. A entrada será gratuita.

Votação online foi realizada para escolher o Miss ou Mister Simpatia, que contou com mais de 10 mil votos. De acordo com a presidente do Conselho da Pessoa Idosa de Diadema, Erica Prudente, o objetivo do concurso é desmistificar os estereótipos atribuídos à essa classe social. “Buscamos desconstruir a cultura do preconceito contra a velhice e fortalecer a autoestima das pessoas na terceira idade”, afirmou. “Queremos, também, visibilizar a o idoso para a sociedade, mostrando que ainda é possível realizar muitos sonhos”, complementou a coordenadora.

João Avelino, de 77 anos, apontou a possibilidade de se ver como cidadão novamente. “Eu adoro participar desses concursos, é uma boa oportunidade para a nossa inclusão na sociedade. Somos muito marginalizados quando atingimos a velhice”.

Enquanto isto, Maria das Graças Marciano, de 72 anos, evidenciou o fator 'beleza idosa'. “Quando atingimos uma determinada idade, a população começa a nos rotular, isso é desgastante”, explicou. “Uma atividade dessas levanta nossa autoestima e faz com que nos enxerguemos diferente do que ouvimos todos os dias”, completou Maria.