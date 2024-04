Prefeitura de Diadema diz que tem dificuldade para contratar pediatras

O Pronto-Socorro Central, localizado no Quarteirão da Saúde, em Diadema, está com falta de pediatras para atender à população infantil. A ausência de profissionais ocorre em meio à alta da demanda dos atendimentos de urgência e emergência, em todas as unidades de saúde, por doenças respiratórias em decorrência da época do ano e também pelas suspeitas de dengue.

No domingo (28), pacientes precisaram ser transferidos para a UBS (Unidade Básica de Saúde) Eldorado por causa da ausência de pediatras no equipamento.

A Prefeitura de Diadema disse que autorizou a ampliação de mais um pediatra em cada plantão, diurno e noturno, tanto no pronto-socorro quanto na UBS Eldorado, porém, tem enfrentado dificuldades para contratação de pediatras.

“Devido à pouca disponibilidade desse profissional no mercado de trabalho, a secretaria de Saúde tem intensificado os pedidos, junto à SPDM, para reposição ou contratação desses profissionais”, pontou o Paço.

A SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) afirmou que devido à alta demanda de pacientes com doenças respiratórias e de casos suspeitos de dengue, há dificuldade na captação de médicos para cobrir os plantões.

“A SPDM segue comprometida em oferecer atendimento público e de qualidade para os munícipes de Diadema e mantém diálogo constante com a Prefeitura sobre a situação nas unidades”.