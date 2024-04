'Calma, calabresos': Documentário sobre Davi do BBB 24 ganha data, título e mais detalhes

O documentário sobre a vida de Davi, o vencedor do 'Big Brother Brasil 24', ganhou data de lançamento e título. O filme se chamará Davi, um cara comum da Bahia e chega ao Globoplay em 8 de maio.

A produção vai contar a trajetória do campeão desde suas origens no bairro de Cajazeiras, em Salvador, até a final do programa e as primeiras semanas fora do confinamento.

O motorista de aplicativo venceu o reality com 60,52% dos votos do público e levou para casa o maior prêmio da história do reality: R$ 2,92 milhões, além de um carro TrailBlazer no valor de R$ 370 mil. Davi também foi o homem mais jovem a ganhar o BBB, com apenas 21 anos.

O Globoplay divulgou a novidade em suas redes sociais com a frase "'Calma, Calabresos", que ficou famosa após a participação do jovem no programa. O termo virou até motivo de uma disputa jurídica entre Toninho Tornado e Mani, ex-namorada de Davi.

O documentário também vai abordar as estratégias as estratégias usadas pelo participante nos 100 dias de confinamento e como ele tem lidado com a fama que recebeu após o reality. Ao Gshow, Davi disse que quer "inspirar muitos meninos de origem humilde".