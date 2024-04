Fabiana Justus atualiza rotina dos filhos e recebe visita da mãe após transplante de medula óssea

Fabiana Justus compartilhou com o mundo seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem usando suas redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer. Dessa vez, no dia 29 de abril, a influenciadora atualizou os seguidores sobre a nova rotina dos três filhos e como ela está lidando com tudo.

Após passar pelo transplante de medula óssea, Fabi precisa ter cuidado redobrado para não ficar doente ou pegar algum vírus:

- Hoje foi o primeiro dia de retorno das meninas na escola, então a casa está mais vazia agora, mas elas precisavam voltar. Elas estavam com saudade da escola e agora a gente vai ter que tomar mais cuidado, começou a filha de Roberto Justus.

Na sequência, ela contou como serão os cuidados tomados pela família de agora em diante:

- Elas vão tomar banho, tirar a roupa da escola, eu vou usar máscara com elas, porque, querendo ou não, na escola, elas acabam tendo contato com vírus... Se Deus quiser não vão pegar nada, mas a gente tem que tomar cuidado.

Fabi revelou que toda a família vai precisar ter cuidados redobrados para não trazer nenhuma doença para casa. A influenciadora também revelou que o marido levou o caçula do casal ao pediatra, uma tarefa que ela adora fazer, mas, pelos cuidados que está tendo, ela não pôde acompanhar o pequeno na consulta. Fabi disse que chegou a ligar em vídeo com o amado, para acompanhar a consulta, mesmo que fosse de longe.

O dia rendeu super e Fabi ainda recebeu a visita da mamãe-coruja. Mesmo de longe, usando máscara e mantendo uma certa distância, ter o chameguinho da família é importante.