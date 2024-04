Felipe Simas volta a falar sobre doença que provocou perda de visão: Foi assustador

Felipe Simas passou por problemas de visão em janeiro de 2024. No momento, o ator compartilho que foi diagnosticado com neurite óptica, doença autoimune. Nesta segunda-feira, dia 29, o jovem explicou mais sobre os sintomas e como se sentiu no momento.

Na publicação, Simas contou que a neurite óptica pode muitas vezes ser um dos primeiros sintomas para a uma outra doença mais grave:

Hoje, vim compartilhar com vocês um momento que afetou nossas vidas de forma inesperada. Eu, Felipe Simas, fui diagnosticado e enfrentei a neurite óptica, uma condição que pode ser um dos primeiros sinais da doença do espectro da neuromielite óptica (NMOSD) - uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso central, principalmente o nervo óptico e a medula espinhal.

Relembrando sua experiência, Felipe revelou que passou por momentos muito difíceis enquanto esperava seu diagnóstico. Ao lado da esposa, Mariana Uhlmann Simas, o ator contou que eles fizeram testes ainda em casa para tentar compreender a gravidade.

Foi assustador lidar com sintomas como perda de visão e dor ao mover os olhos. Aquelas sensações despertaram um alerta dentro de mim, um sinal de que algo não estava bem. Buscar ajuda médica foi crucial, e só assim pude começar a entender o que estava acontecendo.