Viih Tube mostra reação ao descobrir segunda gravidez: Depois de três meses tentando, vimos o positivo

Viih Tube e Eliezer participaram do Mais Você desta segunda-feira, dia 29, e revelaram que estão esperando seu segundo filho. Já nas redes sociais, a equipe da influenciadora compartilhou um vídeo da reação dela ao descobrir que estava grávida novamente.

Na legenda da publicação, ela escreveu:

ESTAMOS GRÁVIDOS DE NOVO! Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo! Já estamos com 12 semanas, quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha. Mas ainda eram poucas semanas pra poder contar pra vocês, mas quis compartilhar a trajetória mesmo assim até para servir de inspiração para as mamães que estão tentando e passam pela frustração do negativo várias vezes.

E continua:

Reparem que eu não conseguia nem olhar pro visor, com medo de que fosse mais um negativo, mas o positivo já estava lá. Estamos muito felizes, mamães que estão tentando, acreditem! Uma hora o positivo vem.

Vale lembrar que Viih Tube e Eliezer já são pais de Lua, de um ano de idade.