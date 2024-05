Narrador Silvio Luiz morre aos 89 anos de idade; Carioca lamenta a morte

O narrador Silvio Luiz, de 89 anos de idade, morreu após enfrentar problemas nos rins. A notícia foi confirmada pelo amigo Carioca, que usou as redes sociais para lamentar a perda do jornalista. Vale lembrar que ele estava internado desde o dia 8 de maio.

Ao compartilhar um clique ao lado de Silvio, Carioca escreveu:

Nossa última foto. Descanse em paz, meu ídolo, amigo, pai, companheiro de trabalho. Muito obrigado Senhor por ter colocado o Silvio Luiz na minha vida? Inacreditavelmente era um menino que o amava pela TV, virei amigo e colega de trabalho. Silvio te amarei para sempre, para sempre. Você é exemplo, quero ser como você, trabalhar e fazer o que gosta até o final. Te amo.

No dia 6 de abril, Silvio sofreu um derrame durante uma transmissão ao vivo na Record. Na ocasião, ele narrava a final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos. Ainda de acordo com o jornal O Globo, devido à idade avançada, Silvio não podia fazer hemodiálise, tratamento bastante comum entre pacientes com insuficiência renal.