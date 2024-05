Na Zona de Risco, Baronesa cai no choro após perder Prova da Virada; veja o que rolou na madrugada de A Grande Conquista

Eita que a madrugada foi agitada em A Grande Conquista! Baronesa, que está atualmente na Zona de Risco, caiu no choro após perder a Prova da Virada e precisou ser acalmada pelos aliados no jogo. A conquisteira revelou para os amigos estar com medo de deixar o jogo.

Vale lembrar que ela está na berlinda com Bruno Cardoso, já que Will Rambo escapou ao vencer a prova. Só emoção!

E não é só de treta e tristezas que vive um reality, ainda a noite, os conquisteiros fizeram brincadeiras na piscina e até criaram uma dancinha.

Já ouviu falar em macarrão com pipoca? Pois é, parece estranho, mas Guipa montou esse prato enquanto jantava na mansão. No mínimo ele é criativo, não é?