Gisele Bündchen consegue arrecadar mais de quatro milhões de reais para o Rio Grande do Sul

Gisele Bündchen está bastante empenhada em arrecadar doações para o Rio Grande do Sul, seu estado natal. Através das redes sociais, nesta quinta-feira, dia 16, a modelo compartilhou com os seguidores que o Fundo Luz Alliance, uma iniciativa dela para ajudar famílias necessitadas na pandemia de 2020, já recebeu doações de mais 16 mil pessoas.

Ainda de acordo com a modelo, cerca de quatro milhões e 532 mil reais já foram arrecadados e serão direcionados para diferentes ONGs focadas em ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes e chuvas no estado.

Nos Stories, ela compartilhou alguns nomes de instituições que receberão as doações. Entre elas, estava Instituto Cultural Floresta, Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão, Gerar - Grupo Especialista em Regaste de Alto Risco, Instituto Humus e Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.