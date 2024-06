Destaque em série do ‘Diário’, artista realiza exposição em Ribeirão

Um dos destaques no último ano da série Aprecie a arte regional, do Diário, Themistocles Rosa, 71 anos, conhecido popularmente como Tuta, estará em duas exposições em Ribeirão Pires durante o mês de junho. Usando uma habilidade que desenvolveu quando tinha apenas 14 anos, o aposentado une elo por elo de peças de ferro para construir obras em diferentes formatos, por meio de soldagem.

O Coletivo de Artistas de Ribeirão Pires apresenta a exposição Olhares, que ocorrerá de 1º a 29 de junho de 2024. A mostra estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Câmara Municipal de Ribeirão Pires, localizada na Rua João Domingues de Oliveira, 12, no Centro. A entrada é gratuita. O evento deste ano homenageia Renato Costa, conhecido por sua atuação como industrial na área de cerâmica e por seu espírito comunitário.

Também neste sábado, às 14h, a exposição Elos da Arte será aberta, explorando o universo criativo de Tuta. A mostra estará em cartaz ao longo do mês de junho, no Café Casa de Minas 035, localizado na Avenida Fortuna, 316, Centro, em Ribeirão Pires, com funcionamento de terça a sábado, das 10h às 17h.

Tuta é aposentado faz 26 anos, após dedicar quase metade da vida à indústria química. Sem saber o que fazer após deixar o serviço, o artista revisitou uma de suas principais habilidades de quando era mais jovem: soldar. Tuta conta que, para passar o tempo após a aposentadoria e sem o maquinário necessário, ele começou a soldar itens “mais simples”, como portões e móveis, para conhecidos. Com a pandemia, os trabalhos se intensificaram, já que passava grande parte dos seus dias fechado em um pequeno espaço no Centro Alto de Ribeirão Pires.

“Nesses dois anos não saia de dentro de casa, ficava preso, e comecei a enxergar outras coisas. Vi que tinha algumas correntes guardadas e comecei a soldá-las”, relembra Tuta, que diz que as primeiras obras tentavam expressar formas de pessoas, e não deram certo. “Depois de um tempo decidi fazer o corpo inteiro, com molde, o que acabou sendo a minha primeira peça”, conta o artista sobre a obra, que tem interligadas centenas de elos.

Entre as obras soldadas peça por peça de metal estão um violão, moldes de corpos e cabeças e representações de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.