Disney pausa remake de 'Enrolados' após baixa bilheteria de 'Branca de neve', diz revista

Após o resultado decepcionante de Branca de Neve nos cinemas, a Disney teria pausado a produção do live-action de Enrolados, animação de 2010 sobre a princesa Rapunzel. A informação foi revelada à revista The Hollywood Reporter por fontes anônimas ligadas ao estúdio.

Essa é apenas uma das refilmagens anunciadas pela Disney para os próximos anos, lista que inclui Lilo & Stitch, Moana, Hércules, Robin Hood, Aristogatas e Bambi. O remake de Enrolados estava em desenvolvimento e a Disney já tinha fechado com o diretor Michael Gracey (do musical O Rei do Show) e a roteirista Jennifer Kaytin Robinson.

Segundo a The Hollywood Reporter, ainda não se sabe se a Disney vai prosseguir com os planos ou apostar em uma reformulação criativa.

A decisão vem na esteira dos baixos números alcançados em bilheteria por Branca de Neve. Lançamento mais recente do estúdio, o filme chegou às salas de cinema em 20 de março e, até agora, arrecadou US$ 70 milhões nos Estados Unidos e um total de US$ 146,5 milhões mundialmente - valor humilde diante do orçamento de US$ 270 milhões.

Em parte, o fracasso foi um resultado das polêmicas que acompanharam a produção, cercada de controvérsias desde a sua concepção. A nova versão do clássico foi criticada desde a escolha do elenco até a opção por fazer os personagens dos sete anões utilizando CGI (computação gráfica), e não agradou aos críticos.

Tampouco é o único remake em live-action da Disney a decepcionar: Dumbo (2019), de Tim Burton, Mulan (2020) e Cruella (2021) também ficaram abaixo das expectativas de lucro.