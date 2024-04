Madonna está entre nós! Cantora desembarca no Rio de Janeiro para show único no Brasil

Madonna desembarcou no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, nesta segunda-feira, dia 29. Como você já deve saber, a cantora fará um show na Praia de Copacabana no próximo sábado, dia 4. A apresentação faz parte da The Celebration Tour.

Nas redes sociais, os fãs brasileiros da cantora estavam acompanhando o tráfego aéreo para ver o momento exato em que a cantora pousaria por aqui, fato que aconteceu por volta das 10h da manhã, segundo informações do G1. Madonna saiu Cidade do México, onde fez o último show da turnê mundial.

Abaixo, veja a animação dos fãs nas redes sociais:

Não acredito que eu e a Madonna estamos no mesmo país, comentou um fã.

Madonna no Brasil, socorro, disse outra.