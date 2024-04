Biblioteca Cecília Meireles reabre após reforma que durou um ano

Referência da cultura andreense, a Biblioteca Cecília Meireles reabriu suas portas neste domingo (28), após um ano de reforma completa. A intervenção, que manteve apenas as antigas paredes do prédio inaugurando em 1967, recebeu investimento de R$ 1,7 milhão e priorizou a adaptação de espaços para idosos e pessoas com deficiência.

De cara nova, o equipamento da Praça Waldemar Soares, no Parque das Nações, pretende oferecer ainda uma horta comunitária, além de beneficiar quem frequenta a policlínica vizinha e o Santuário Senhor do Bonfim com uma série de novas atividades.

“Foi em 2019 que parei para refletir sobre a ligação direta deste local com o atendimento médico a poucos metros: a gente se deu conta que por vezes, apenas em busca da socialização, alguns idosos vinham para a policlínica. E então nasceu o projeto ‘Transformações Urbanas’, que acolherá ainda mais este público em um espaço devido de lazer”, explica Azê Diniz, Secretaria-adjunta de Cultura municipal.

Segundo ela, a ideia é não só trazer espetáculos, oficinas e saraus para a casa literária, mas também coletar memórias locais e viabilizar futuras exposições em colaboração com os frequentadores – que devem ser os mais variados possíveis, haja vista a implantação de piso tátil, rampas e até scanner acessível que torna os textos literários audíveis a pessoas com deficiência visual.

A secretária-adjunta afirmou que, assim como aplicado para a terceira idade do Parque das Nações, um estudo de público é feito para áreas mais carentes da cidade: Jardim Ana Maria e Marek.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) anunciou que o modelo de “Transformações Urbanas” deve ser anunciado em duas bibliotecas públicas em breve.

“Recentemente tenho enfatizado a sensação de pertencimento das pessoas com uma cidade. E esta abertura é justamente um convite para que todos utilizem o espaço como complemento à educação e, sobretudo, para troca de conversas que tragam vida para as experiências de viver por aqui”, enfatiza Paulo Serra.

Não à toa, tanto para a guia de turismo Elza Freitas, 60 anos, como para a aposentada Ilda José, 66, a expectativa é de reviver uma nova etapa de vida no espaço que reserva memórias de infância. “Não nos conhecíamos antes, mas descobrimos no evento de reabertura da biblioteca que coincidentemente fazíamos pesquisas escolares aqui. É incrível como se passaram mais de 30 anos, mas agora, com lazer, este lugar ainda é exatamente o que as pessoas da nossa faixa de idade procuram”, brinca Ilda.

A biblioteca abrirá de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.