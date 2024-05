Amil cancela planos de saúde de crianças autistas da região

Um grupo de ao menos 12 mães de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) do Grande ABC luta contra o cancelamento unilateral do plano de saúde Amil. A cobertura da assistência médica vai até o dia 31 deste mês, e os familiares temem retrocesso no desenvolvimento dos filhos, que realizam tratamento e acompanhamento médico. (Leia relatos abaixo)

A Qualicorp, administradora de benefícios, comunicou os beneficiários no fim de abril que o convênio seria encerrado com a Amil, que justificou a rescisão dos contratos por conta de “prejuízos acumulados” – o que teria causado altos índices de reajuste. Os planos de saúde dos moradores da região são da modalidade coletivo por adesão (contratado por um sindicato ou associação).

Para tentar reverter a situação, os familiares vão acionar a Justiça. O advogado Luís Ricardo Vasques Davanzo contou que seu escritório já realizou orientações jurídicas a 12 mães e que aguarda o envio da documentação para dar sequência nos casos.

Davanzo pontuou que irá solicitar judicialmente uma ação de obrigação de fazer, acompanhada de um pedido de tutela de urgência e de indenização por danos morais. “Como os autistas fazem terapias multidisciplinares, não pode ser interrompido o tratamento. Vamos tentar resolver de forma completa o problema”, disse o advogado.

Fabiana Aparecida Fernandes, 45 anos, mãe do pequeno Samuel Fernandes de Araújo, 8, recorreu à Justiça na semana passada e recebeu ontem a liminar para que seu filho continue com os tratamentos médicos pelo convênio, como suporte para doenças respiratórias e cardiopatia.

“Ficamos desesperados, sem saber o que fazer, não estamos conseguindo contratar outros planos porque todos querem com a modalidade de coparticipação. Como meu filho faz 15 horas semanais de terapia, não tenho condições de bancar. Fico preocupada porque ele precisa de tratamento”, desabafou Fabiana, moradora de São Bernardo.

Tatiane Santos Oliveira, 30, também acionou a Justiça para tentar continuar com o atendimento médico da filha Sophia Suri Santos Oliveira, 4. Ela chegou a fazer cotação em outras operadoras, porém, o valor está quase o triplo do que paga – na Amil, hoje, R$ 285 por mês, enquanto para fazer portabilidade para a Prevent Senior pagaria R$ 748.

“Esse cancelamento vai impactar negativamente nas nossas vidas, minha filha não pode ficar sem terapia, ela começou a falar através da musicoterapia, melhorou a socialização, sem isso vai retroceder”, afirmou.

JUSTIFICATIVA

A lei permite que contratos coletivos por adesão sejam rescindidos de forma unilateral e imotivada, mas as operadoras devem seguir regras – como aviso sobre o término do contrato com dois meses de antecedência. Em nota, a Amil informou que está reformulando sua grade de produtos e que, nesse contexto, os planos coletivos por adesão foram revisados. A empresa confirma que está em curso o cancelamento de um conjunto de contratos da Amil com administradoras de benefícios, “especificamente os que demonstram desequilíbrio extremo entre receita e despesa há pelo menos três anos”, destacou.

A Amil alegou ainda que iniciou a comunicação da mudança às administradoras em 18 de março e que a mudança está sendo feita estritamente conforme as leis vigentes. A Qualicorp explicou que a decisão de cancelamento não partiu da administradora.

