GCM de Ribeirão Pires recebe doação de dois novos cães para reforço

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Guarda Civil Municipal, recebeu a doação de cães machos da raça Pastor Belga Malinois, que passaram a incorporar a equipe do Canil da GCM. A novidade foi viabilizada por meio doação do criador independente Gilmar Miranda, de Rio Grande da Serra. Kratos e Zeus, ambos com cinco meses, já estão em treinamento, que deve ter duração de aproximadamente 1 ano.





Os novos membros da GCM terão papel de auxiliar nas buscas de entorpecentes. Kratos e Zeus se manterão dóceis e estão sendo introduzidos para realização socialização junto aos moradores em eventos, escolas e entre outros.





“Os treinamentos são gradativos. Estamos iniciando com o trabalho de obediência e realizando treinamento de faro que é realizado com ração e aos poucos serão introduzidos o cheiro do entorpecente para que ao fim do treinamento eles possam nos auxiliar de forma efetiva nas rondas diárias da GCM”, destacou a subinspetora do Canil de Ribeirão Pires, Silvana Silveira, que acompanha o treinamento e evolução dos cães nos últimos cinco anos.





O Canil da GCM conta também com Airon, também Pastor Belga Malinois de 5 anos que também atua nas ações de campo da GCM com buscas de entorpecentes. Além disso, no início deste ano, Urso e Ragnar chegaram para reforçar o efetivo da guarda realizando buscas por desaparecidos e socialização com a população, especialmente com as crianças nas escolas.