Campanha de Diadema ao Rio Grande do Sul arrecadou 25 toneladas e segue até sexta

A Campanha Sua Vida Importa para Mim – Em apoio ao Rio Grande do Sul, promovida pelo Comitê de Combate à Fome de Diadema, já arrecadou mais de 25 toneladas de doações para as vítimas da enchente que atinge o Rio Grande do Sul. A campanha segue até o dia 17 de maio e as doações podem ser entregues em um dos mais de 100 pontos de coleta espalhados por toda a cidade.

Na última sexta-feira (9), uma grande quantidade de donativos já foi enviada pelos Correios. A primeira remessa despachada contou com grande volume de água potável (160 galões de 5 litros e outras centenas de garrafas de 500 ml), material de limpeza e higiene pessoal, fraldas, absorventes e alimentos. Para completar o lote, o Fundo Social de Solidariedade também despachou cerca de 400 kg de roupas em geral. No total, foram enviadas cerca de 2 toneladas de doações.

No sábado, foi realizado um pit stop na Praça da Matriz, no Centro. "A gente está muito comovidos com a solidariedade da população de Diadema", ressaltou a presidenta do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria. "Recebemos doações de feijão em um saquinho preso com um pregador de roupa, a gente vê que a pessoa fez questão de dividir o que tinha dentro de casa com o próximo e isso é muito bonito", completou.