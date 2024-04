Memória e reciclagem. A lição vem do Botujuru... ...do vale do Córrego do Soldado... ...onde dom Pedro pernoitou.

Augustina Cid Mascareñas Alvarez é a convidada desta semana do programa “Memória na TV”. A coordenadora do Projeto ‘Recicla Mais’ fala de história, revitalização do espaço e consciência ambiental.

“O ‘Recicla Mais’ foi patrocinado pelo programa da empresa Basf – Conectar para Transformar. De 96 projetos inscritos, o nosso foi um dos três selecionados da planta do bairro Demarchi”, informa Augustina no programa.

O espaço atravessado pelo Córrego do Soldado é um loteamento de 1953. Chegou a ter 86 chácaras, ocupadas a partir dos anos 90. Os moradores mais antigos sentiram que era preciso proteger e preservar o lugar.

Em 2002 foi criado o Conselho Comunitário Chácaras Porangaba (nome do loteamento).

Augustina relata:

O Conselho é ativo até hoje e ajuda a municipalidade a preservar a área que é muito rica em água, fauna e flora.

O Rodoanel corta a Estrada do Ribeirão em três áreas.

De 2016 para cá foram selecionados quatro projetos de proteção: cerca viva (uma cortina formada por quatro mil mudas de vegetação), brigada de incêndio, caminhadas com limpeza e colocação de lixeiras ao longo do córrego, e o “Recicla Mais”.

Em plena pandemia, firmou-se parceria com o Oscip Ecolmeia voltado à revitalização do Ribeirão do Soldado.

[Oscip – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público].

HISTÓRIA

Todo este espaço ambiental do bairro Botujuru foi ponto de passagem de viajantes que seguiam na interligação Litoral-São Paulo em tempos idos. De uma foto publicada há tempos em “Memória”, Augustina identificou na área antiga casa, já demolida e que conheceu na infância. Ali, Sua Majestade, Dom Pedro, teria pernoitado.

Tudo isso é revelado por Augustina no programa, verdadeira lição educacional e de cidadania.

UMA CANÇÃO

“Recicla”, composição de Maricarmen Cid Líria, sobrinha da Augustina, tema do projeto Recicla Mais e apresentada na abertura do “Memória na TV” desta semana.

IMAGENS

As ações no Vale no Córrego do Soldado são fotografadas por Raquel Cid Mascareñas Alvarez, filha da Augustina.

NO AR

A entrevista completa de Augustina Cid Mascareñas Alvarez está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras redes.

Crédito da foto 1 - Luca Dias Gonçalves (DGABC TV)

Crédito da foto 2 – Raquel Cid Mascareñas Alvarez

RESPEITO À NATUREZA. Augustina no estúdio do DGABC-TV e no encerramento do Projeto Recicla Mais, em 6 de abril de 2024: lembrança do Sr. Antonio Rodrigues Mascareñas, o Espanhol dos Porcos

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 29 de abril de 1994 – ano 36, edição 8686

SÃO CAETANO – Testados radares na Avenida Goiás.

RIBEIRÃO PIRES – Festa do Pilar anunciava a presença da cantora Inezita Barbosa.

MOVIMENTO SINDICAL – Os 1.800 empregados da Termomecânica, de São Bernardo, entravam em greve pelo aumento de 19%. Era a primeira paralisação da empresa.

PONTO DE VISTA – Primeiro ou terceiro mundo.

É hora de São Caetano parar de crescer para cima e conservar conquistas.

Artigo de Walter Brasil, ex-prefeito e ex-deputado estadual.

Crédito da charge – Fernandes/Banco de Dados

BRAIDO. Formador gigante de opinião

EM 29 DE ABRIL DE...

1969 - Cassado o mandato do deputado estadual por São Caetano, Joaquim Formiga, após comício realizado na cidade pela formação da Frente Ampla de Redemocratização do País.

1979 - Após 10 anos de sua cassação, Joaquim Formiga é homenageado com concentração no Bosque do Povo, em São Caetano.

No mesmo dia, é celebrada missa por Anacleto Campanella, deputado federal também cassado pelo regime militar em 1969.

HOJE

Dia Internacional da Dança

Dia da criação do Conselho Nacional do Petróleo, em 1938.

Dia da Criação da Associação Brasileira de História Oral (ABHO), em 1994.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Campos do Jordão. Elevado a município em 1934, quando se separa de São Bento do Sapucaí.

No total, aniversariam 94 municípios brasileiros em 29 de abril, 35 dos quais no Estado da Paraíba.

Santa Catarina de Siena

29 de abril

Religiosa italiana (1347-1380). Autora de obras como o livro “Diálogo sobre a Divina Providência”, lido, estudado e respeitado até hoje.

Texto e ilustração: Arquidiocese de São Paulo