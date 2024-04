Orlando Morando não foi do mercado ao Paço

Na tentativa de convencer o eleitor são-bernardense de que a sobrinha Flávia Morando (União Brasil) não é neófita em administração, o prefeito Orlando Morando (PSDB) tem usado as redes sociais para mostrar que a parente, escolhida para ser a candidata governista à sucessão, acumula 25 anos de atividades à frente da rede de supermercados da família. “Quando resolvi deixar a iniciativa privada para me dedicar integralmente à vida pública, foi a Flávia quem me substituiu”, diz o tucano em vídeo. Esta é, todavia, só parte da história. O chefe do Executivo não saiu da gerência de supermercado direto ao Paço, como quer fazer crer. Antes de conquistar a Prefeitura, em 2016, ele já havia sido vereador por dois mandatos (1997-2003) e deputado estadual por outros quatro (2003-2016).

BASTIDORES

Em campanha

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) tangenciou o limite da propaganda eleitoral antecipada, proibida por lei, ao discursar no lançamento oficial do projeto ReFun-dação, tratado como “o maior programa de drenagem e combate às enchentes da história de São Caetano”. “Não sou eu que vou entregar. O prazo de obras é de, no mínimo, 30 meses. Quem me suceder, tenho certeza de que vai conduzir isso da melhor forma possível, viu Tite?”, disse o tucano. Tite Campanella (PL) é o já anunciado pré-candidato governista ao Paço.

Pasquale

Ao discursar na solenidade que marcou o início das obras do ReFundação, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), primeiro-filho, falou sobre a importância das obras de drenagem no bairro Fundação, uma localidade em que, segundo uma sua amiga lhe confidenciou dias atrás, a Prefeitura nunca “interviu”.



Força-tarefa

Presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu entrou nas negociações para fazer com que o ex-vereador Rafael Demarchi (Novo) desista da pré-candidatura a prefeito de São Bernardo e aceite compor a chapa da agremiação, encabeçada pelo ex-deputado federal e ex-vice Marcelo Lima, na eleição de outubro. A ideia é fechar a parceria municipal via cúpulas partidárias em Brasília.



Dúvida

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, pré-candidato do PT ao Paço de São Bernardo, enviou ofício ao Ministério Público solicitando apuração das razões que levaram o prefeito Orlando Morando (PSDB) a nomear o médico Rodolfo Strufaldi diretor técnico do Hospital da Mulher depois que o próprio tucano, em 2019, reconhecera a incompetência do profissional para gerir a rede básica de saúde, demitindo-o ao vivo em pleno telejornal Bom Dia, São Paulo. “O dr. Rodolfo Strufaldi ‘caiu para cima’? Criou competência?”, questiona o parlamentar.



Espólio

Amigos e contatos do vereador de São Bernardo Afonso Torres, o Afonsinho, que morreu na madrugada de 14 de fevereiro, estranharam quando as redes sociais do parlamentar voltaram a ser atualizadas, recentemente. Nos últimos dias, panfleto que circulou nos bairros Rudge Ramos e Vila Vivaldi ajudou a explicar o mistério. “Atendendo ao pedido do próprio Afonsinho, e em comum acordo com a sua família, temos a alegria de informar que o grande trabalho iniciado por ele vai continuar através de sua equipe”, diz trecho do impresso, assinado pelo ex-assessor do legislador Alex Maganha, pré-candidato à Câmara.



Dr. Aurelio

O médico Aurelio Tadeu de Abreu, vítima de latrocínio na noite de sexta-feira em São Bernardo, foi candidato a vereador na eleição de 2020. Concorreu pelo PV. Teve nove votos.