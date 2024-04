Pitty agita público com clássicos em São Caetano e exibe novo visual

O Rock Nacional foi muito bem representado em São Caetano, na noite deste sábado (20), pela cantora baiana Pitty. A artista, conhecida também como “Rainha do Rock Nacional”, e por hits como Equalize e Na Sua Estante, está em turnê com o seu álbum Admirável Chip Novo e reuniu aproximadamente 2.500 pessoas, chegando bem perto do “sold out” do Espaço LIV Music. O álbum, lançado em 2003, foi um marco na música brasileira.

A apresentação icônica não foi a primeira vez da artista no Grande ABC, que já tem passagens por Diadema e Santo André. O evento marcou a segunda edição do Rock in Sanca e contava com a estrutura de uma passarela que aproximava a rockeira do público. Além disso, Pitty performou músicas de outros discos, em um show que teve duração de aproximadamente 1h20, iniciando pontualmente às 1h da madrugada, do domingo (21).

Vestida de preto e com um corte de cabelo novo, Pitty abriu o show cantando Teto de Vidro, um dos sucessos de sua carreira, seguida por Admirável Chip Novo, música que leva o nome do álbum. A baiana prezou por seguir a ordem das músicas do disco durante a apresentação. Em todo o espetáculo, a artista desfilou seus grandes sucessos, utilizando de uma presença de palco incomparável, fruto de mais de 20 anos de carreira, que emocionaram a plateia.