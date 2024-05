Maraisa dá dura em homem da plateia em pleno show: 'pensou que sairia ileso'

A cantora Maraisa foi flagrada em momento desagradável durante um show na última quarta-feira, 1º, em Porto Alegre. A artista, que faz dupla com a irmã Maiara, precisou parar a apresentação para repreender dois homens. "Eles estão perturbando o evento", disse do palco. O momento foi registrado em dois vídeos, postados na rede social X (antigo Twitter).

Maraisa reclamou que um deles "deu o dedo" a ela da plateia, atitude que a cantora recriminou. "Ele pensou que iria sair daqui ileso. Eu não vou aceitar falta de educação", afirmou.

Na sequência das imagens, a sertaneja afirma que a equipe vai pagar o ingresso do rapaz e mandá-lo embora, no que é ovacionada pelo público. Ela segue falando e diz que o homem a ignora. "Está fingindo que não está me ouvindo", alfineta.

Entretanto, ela aparentemente já estava reconsiderando a decisão e começa a mudar de ideia. Em outro vídeo - sequência do primeiro, ao que tudo indica -, ela já se demonstra mais calma e diz que o homem pode ficar. "Pode continuar aí, não é por causa de um dedo, né... Ele tá bêbado?"

Vaias então começam na plateia, e um coro inicia pedindo a retirada do encrenqueiro. "Ih, fora. Ih, fora", grita o público. Mas Maraisa decide seguir com o show dizendo que "Deus manda a chuva", o que não seria culpa de ninguém. O Rio Grande do Sul passa por um período de muitas chuvas e o evento também foi afetado.

Outros shows desta semana, da banda Roupa Nova, que ocorreriam no mesmo local da apresentação de Maiara & Maraisa, o Auditório Araújo Vianna, foram adiados "em razão do mais recente decreto municipal que classifica o desastre climático que atinge Porto Alegre como de grande intensidade". A informação foi publicada no Instagram da RRany Produtora, responsável pelo evento.

Por fim, Maraisa estava decidida a continuar com a apresentação após a discussão. "Está todo mundo aqui para festejar. Está tudo certo, ele vai ficar e curtir a festa", afirma a cantora e o vídeo é cortado em meio a vaias das pessoas.