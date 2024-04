Charge - 18 de abril de 2024

Após série de denúncias de negligência contra gestantes no Hospital da Mulher de São Bernardo, divulgadas pelo Diário, a Prefeitura demitiu ontem o diretor técnico da unidade, Rodolfo Strufaldi. Uma cena que virou rotina no mandato de Orlando Morando (PSDB), pois, em 2019 o gestor foi exonerado ao vivo durante reportagem do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo, que exibia espera de mais de quatro horas na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Ipê.





Em entrevista à emissora, depois de duas denúncias serem divulgadas, o diretor disse que os casos eram comuns na unidade. Questionada por diversas vezes sobre as ocorrências e a respeito da demissão do gestor, o Paço são-bernardense não retornou ao Diário. Em nota enviada ontem à TV Globo, a Prefeitura informou que, além da demissão, foi criado um comitê técnico, com profissionais de fora do Hospital da Mulher, para investigar os casos divulgados durante a semana.