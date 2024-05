A caçulinha. De imagens cinematográficas. O jerivá, a araucária. E a notícia centenária: ...duas antas abatidas.

“Segue a foto da nossa querida Rio Grande, com o jerivá (palmeira símbolo da mata atlântica) e da árvore companheira, a araucária, embelezando a Avenida Dom Pedro I, outrora Avenida Capitão Marques”.

Roberto Nascimento - Jornalista

Saibam todos que há entre os moradores de Rio Grande da Serra um que espera com ansiedade pelas Semanas Rio Grande anuais aqui no Diário: jornalista Roberto Nascimento.

Muitas semanas antes de maio, Roberto passa a nos enviar fotos, as imagens verdadeiramente de cinerma da sua Rio Grande da Serra, o que faz lembrar a saudosíssima Dra. Gisela Leonor Saar, historiadora que tanto nos auxiliou com informações da sua Rio Grande.

Roberto e Dra. Gisela sempre destacaram a natureza da cidade. Vizinha à Serra do Mar, verdadeiramente integrante desta mesma Serra, Rio Grande é até hoje rica em flora e fauna, como o vizinho Ribeirão Pires e as localidades de Campo Grande e Paranapiacaba, mais adiante a zona rural de Mogi das Cruzes a partir de Taquaruçu.

Do mesmo modo, desde os tempos da Estação Rio Grande, a então cidadezinha tinha quem noticiasse os raros acontecimentos locais, recorrendo à Imprensa paulistana.

Hoje destacamos uma notícia enviada ao jornal “O Estado de S. Paulo”, com data de 24 de abril de 1904, por Francisco Ramos.

Escreve o leitor: “Pilar, 24 – Acabam de chegar do Rio Grande, nas proximidades de Ribeirão Pires, duas antas, pesando dez arrobas cada uma, mortas numa caçada organizada pelos senhores Sebastião Pedroso e Paschoal Pepe”.

Permitia-se a caça, tanto que virou notícia na capa do Estadão.

Felizmente, a caça hoje é proibida, sobressaindo-se paisagens como o deste cartão postal que saúda mais um aniversário da também nossa querida Rio Grande da Serra.

NOTAS

Pilar foi o nome anterior do Município de Mauá.

No sesquicentenário da Independência (1972), Dom Pedro I substituiu a denominação anterior da principal avenida de Rio Grande da Serra.

O nome anterior homenageava o negociante (comerciante) na Estação Rio Grande, Manoel da Costa Marques.

Capitão Marques foi vereador à Câmara Municipal de São Bernardo na legislatura 1905-1907. Seu trabalho mais significativo foi propor a criação do Distrito de Paz de Paranapiacaba.

MANHÃ DE SOL. Rio Grande da Serra, março de 2024. Na Avenida Dom Pedro I, ao fundo, árvores frondosas a embelezar o novo centro da cidade – o centro primitivo, mais abaixo, foi engolido pelas águas da Represa Billings entre as décadas de 1920 e 1930

DIARIO HÁ 30 ANOS

Segunda-feira, 2 de maio de 1994 – ano 36, Edição Extra.

MANCHETE – Mundo chora Senna.

Antes de ser brasileiro, Ayrton Senna da Silva era um cidadão do mundo das pistas (Edson Rossi).

Ousadia marcou uma carreira de vitórias (Divanei Guazzelli).

Niki lauda diz que F-1 não tem mais sentido (da AFP).

Suspensão pode ter causado o acidente (Ricardo Criez).

EM 3 DE MAIO DE...

1904 – São Bernardo, 3. Do correspondente do Estadão: retirou-se com sua família para a vizinha cidade de Santos, o nosso prezado amigo, Sr. Adolpho Bastos, conceituado comissário daquela praça.

O distinto cavalheiro habituou-se a gozar as delícias de nosso clima. Vem anualmente passar o verão na Estação de São Bernardo, onde possui uma confortável chácara.

NOTA – O correspondente, provavelmente Saladino Cardoso Franco (futuro prefeito), destacava “a nossa encantadora estação de São Bernardo” (hoje Santo André).

Bruxelas, 2. A greve está quase generalizada a todas as fábricas de vidros da Bélgica (Agência Havas).

1914 – Incêndio destruía armazém de secos e molhados, ferragens e armarinhos da firma Mello, Freire & Cia, localizado no Largo Silva Sodré, 2, bairro Ipiranguinha, Santo André (Estadão Acervo, 3-5-1914).

1969 – Acisa solicitava ao Banco do Brasil a criação das Carteiras de Importação, Importação e Exportação (Cacex) e Cambio em Santo André.

Vereador José Pereira de Araújo sugeria a criação de um jardim zoológico para o Parque Municipal (Estoril), em São Bernardo.

1974 – Inaugurada a segunda enfermaria do Hospital Psiquiátrico Dr. Bezerra de Menezes, em São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guapiara e Macaubal.

E mais: Baependi (MG), Francinópolis (PI), Glória de Dourados (MS), Ivaté (PR), Pinheiro Machado (RS) e Umbuzeiro (PB).

HOJE

Dia Nacional de Luta pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional sobre Drogas.

Dia Nacional da Ética.

Dia Nacional do Ex-Combatente.

Santo Atanásio

2 de maio

(Alexandria, Egito 295-373). Bispo e Doutor da Igreja. Figura de proa na luta contra as heresias que se abateram sobre a Igreja a partir do Edito de Milão (313)

Ilustração: Vida Cristã (divulgação)