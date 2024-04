Palavra do Leitor - 18 de abril de 2024

Hospital da Mulher

‘Mãe denuncia suposta negligência no Hospital da Mulher de São Bernardo’ (Setecidades, ontem). Quantos bebês morrem assim todos os dias? Fica a pergunta que não quer calar. Em pleno século XXI ainda isso acontece, e é negligência mesmo, não tem outra palavra. Sou mãe. Minha primeira filha, aos 17 anos pelo SUS, mais um pouco morria dentro de mim. Indução ao parto normal, sofri horrores, pressão até subiu de tanto sofrimento. Fui mãe depois aos 41, o que mudou? Nada. Vi mulheres perdendo seus filhos na espera. A minha, por estar sentada, não tiveram opção; tiraram, e tive uma gravidez de risco por conta da diabete, mas vi lá a humilhação da mulher nessa hora. Nunca houve cuidado pelas parturientes desde lá atrás, hoje em dia está na mesma. Forçam até esgotarem todas as possibilidades, sem contar que muitas mulheres também se vão por não aguentar. Mas está bom, é parto humanizado – aonde eu não sei. Falta de a população cobrar isso com mais firmeza das autoridades de saúde. Inadmissível nos tempos de hoje perder bebês e mulheres por espera. Lamentável.

Sandra Carlos Palhão

do Instagram

Vigilantes

Nós, vigilantes patrimoniais, vimos através desta solicitar as devidas providências, pois os vigilantes, sob o comando da Guarda Civil Municipal, referências 14, 16, 18, 19 e 22, exercem a mesma função dos GCMs. Reivindicamos equiparação salarial. É injustiça um ganhar mais do que o outro, sendo que os dois exercem a mesma função. Pedimos ao sr. prefeito Orlando Morando e à sua administração que isso seja revisto.

José Leonina

São Bernardo

Geovane Corrêa

‘Geovane Corrêa não disputará reeleição, garante Rômulo’ (Política, dia 12). O presidente do PT em Mauá, Rômulo Fernandes, bateu o martelo e vai impedir a candidatura à reeleição do presidente da Câmara afastado Rômulo Fernandes. O deputado estadual Rômulo Fernandes nem sequer quis saber da presunção da inocência, sacrificou o parlamentar Geovane Corrêa para não atrapalhar o processo eleitoral na cidade, querendo que nada venha impedir a vitória do atual prefeito, Marcelo Oliveira, e esperou para dar o veredicto depois do prazo de filiação partidária. O vereador Geovane Corrêa não recebeu nenhuma posição de solidariedade da sigla, e foi sacrificado sem sequer a espera manifestação do Ministério Público.

Eduardo Furtado

Mauá

‘Saidinha’

“Lula mantém ‘saidinha’ de presos em datas comemorativas” (Primeira Página, dia 12). Mais uma vez, em momento desapropriado, Lula bate cabeça com o Congresso quando veta projeto aprovado por deputados e senadores pelo fim das saídas temporárias de presos do regime semiaberto. E o Planalto, ao vetar grande parte deste projeto, acirra os ânimos com o Parlamento, que ,em nova quebra de braço, já se articula para derrubar esse desaforado veto do presidente. Desta forma, Lula, com seu governo completamente desarticulado com as prioridades do País, entre tantas outras, gera uma nova crise com o Congresso.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Santos

Sabemos que existem fortes inveja, mágoa, ódio e preconceito contra o glorioso Santos Futebol Clube. É difícil ‘aceitar’ que o primo pobre do Litoral virou rei! As cicatrizes do passado não fecham jamais e atravessam gerações; principalmente na imprensa esportiva. Como pode um Rei Renegado possuir tantas conquistas?! Vinte e dois títulos paulistas, oito títulos brasileiros, três Libertadores e dois mundiais. O clube possui 305 títulos (oficiais e amadores) na história; assegurando o recorde mundial de gols (acima de 12 mil). Foi base em muitas conquistas das Seleções Paulista e Brasileira. Jogou em todos os continentes; parou até guerra! Um tal de Edson Arantes do Nascimento, também conhecido como Rei Pelé, imortalizou a camisa 10. O atleta do século e seus companheiros ajudaram demais a colocar o Brasil no mapa-múndi! Santos sempre Santos. Parabéns, peixe, 112 anos.

Mário Sérgio

São Bernardo