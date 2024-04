Shopping expõe a arte de 15 grafiteiros do Grande ABC

O São Bernardo Plaza Shopping, em parceria com o Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e Catavento Cultural e Educacional, por meio das Fábricas de Cultura Setor A, pegou carona no legado deixado pelo Rei do Rock, Elvis Presley, e organizou a Exposição “Elvis – Máquinas Envenenadas Virando Graffiti”. Até 26 de maio, a arte de 15 grafiteiros do Grande ABC estarão expostas no local ao Centro da cidade.

De acordo com a organização, as artes em tela são inspiradas em seus icônicos carros e representam as suas músicas, a cultura RockaBilly, penteados e roupas que marcaram toda uma época.

Já os artistas participantes do grande ABC são: Dél; Mandi; Preto TNA; Ana Kia; Genesis; Pandora; Feno; Quel; Negana; Melancia; ESP/CRG; FF - Zulu Tiquinho; Luiz Otavio; e Maozão.