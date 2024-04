Cantora Pitty se apresenta sábado no Espaço LIV, em São Caetano

O Espaço LIV Music, em São Caetano, receberá a segunda edição do Rock in Sanca, marcada para este sábado, dia 20 de abril, às 22h. O evento tem a presença confirmada da rockeira Pitty, que promete deixar o público sem fôlego com sua apresentação eletrizante. Conhecida por hits como Máscara, Equalize e Na Sua Estante, Pitty é uma das principais referências do gênero.

O Rock in Sanca é uma iniciativa que visa promover a cultura rock na região, reunindo bandas e artistas renomados. Na primeira edição do evento, o público acompanhou as bandas CPM 22, Raimundos e Detonautas. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por meio do site oficial do evento ou nos pontos de venda autorizados. O Espaço LIV Music está localizado na Rua Baraldi, 743, Centro.