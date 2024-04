Wagner Moura e Cailee Spaeny recebem Débora Bloch, Dira Paes em mais famosos em pré-estreia de Guerra Civil

Nesta quinta-feira, dia 18, chega aos cinemas Guerra Civil, filme estrelado por Wagner Moura, Cailee Spaeny e Kirsten Dunst. E na noite da última quarta-feira, dia 18, Wagner e Cailee receberam diversos famosos na pré-estreia do longa, que rolou no Rio de Janeiro.

O astro escolheu um terno vinho para o momento e entregou muito estilo. Cailee Spaeny também estava muito elegante com um vestido longo de seda marrom e detalhes em renda preta.

Débora Bloch foi conferir o novo trabalho de Wagner Moura de pertinho. Assim como fez a amiga do ator, Dira Paes.

Vitória Strada também marcou presença na noite de celebração do cinema. Sheron Menezzes foi outra atriz que esteve por lá. E ainda pode matar as saudades do amigo de elenco de Vai na Fé, Caio Manhente.