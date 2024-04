Yasmin Brunet faz after secreto após fim do BBB24, mas top 5 não aparece no evento

Na madrugada desta quinta-feira, dia 18, Yasmin Brunet decidiu dar um festão como after do BBB24. Depois de consagrar Davi como campeão da edição, a loira reuniu os amigos de confinamento em uma festa que chamou de after secreto. Yasmin conseguiu reunir grande parte do elenco do programa na festa, mas Davi, Matteus, Isabelle, Alane, Beatriz, Fernanda e Pizane ficaram de fora da comemoração. Ninguém ainda revelou se o convite não foi feito ou se eles apenas não puderam comparecer ao evento por estarem com a agenda lotada. Vale lembrar que Brunet teve diversos embates com os participantes do top 5.

Wanessa Camargo esteve por lá toda linda com um conjuntinho preto e branco. A cantora se jogou nas músicas e surgiu nos Stories dos amigos dançando muito. Ela até chegou a arriscar um quadradinho!

O que chamou a atenção de fato foi Yasmin aparentemente sentada no colo de MC Daniel. É isso mesmo! Nos Stories, a loira apareceu grudadinha no cantor enquanto cantavam juntos a música POC POC de Pedro Sampaio.

Rodriguinho, que apesar dos comentários sobre o corpo da Yasmin, foi convidado! O cantor marcou presença ao lado da esposa e curtiu um pouco as músicas que foram tocadas ao longo da noite.

Giovanna esbanjou toda sua beleza! Mesmo com uma roupa mais casual, a ex-sister estava belíssima com seus cabelos longos e sedosos.

Giovanna Pitel roubou todos os holofotes para si com o vestidinho branco e não teve problemas em dançar muito.

Vanessa Lopez, que foi considerada por Yasmin a amizade improvável, também estava lá! A influenciadora optou por deixar o corpão a mostra com um belo vestido vermelho decotado.

Raquele, por sua vez, brilhou toda sorridente com o conjunto verde e branco.

Deniziane, por sua vez, optou pelos brilhos e foi com um cropped todo trabalhado na renda e predarias.

Fora do elenco do BBB, Marcello Mello Junior foi um dos convidados de Yasmin também.