Cães de canil da Guarda Civil em Rio Grande da Serra estão sem ração

Os cães do canil da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Rio Grande da Serra estão sem ração desde 11 de abril. A denúncia foi feita na terça-feira (16) pelo vereador Akira do Povo (Podemos). Segundo o parlamentar, os guardas tiveram que levar os animais para suas residências para alimentá-los.

Em vídeo nas redes sociais, Akira mostra o canil vazio e relata questões na estrutura do espaço. “Não tem nenhum dos cães aqui porque não tem ração. O pessoal da guarda teve que levar os cães para casa porque aqui na Guarda Civil Metropolitana mesmo não tem condições de deixar. A causa animal da nossa cidade está abandonada, largada”, afirma.

Na gravação, o vereador também mostra viaturas com pneus murchos, carros abandonados e problemas de infraestrutura nos banheiros da unidade de segurança. A descarga do vaso sanitário, por exemplo, não está funcionando. A Prefeitura ainda não se posicionou sobre as situações relatadas.