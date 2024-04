Mauá celebra Festa de Santo Expedito

A 29ª Festa de Santo Expedito de Mauá está programada para amanhã (19) com quermesse, atrações musicais e o tradicional bolo na Rua Manoel Hermenegildo Ferreira, 40, no Jardim Itapark, para agradecer ao Santo das Causas Urgentes. No ano passado, a comemoração retornou após quatro anos sem festividades – divididos entre pandemia e período de recuperação do padre que ministra as missas, e reuniu cerca de 3.000 fiéis.

Com missas às 7h, 8h, 9h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 17h, e às 18h, a festa terá fim com procissão programada para as 19h, com a missa solene. Logo após haverá apresentações musicais. Já a quermesse acontece durante todo o dia. Neste ano, o tema do evento será Tudo posso naquele que me fortalece. Segundo o padre Alex Daniel da Silva, a expectativa é de aumentar o número de pessoas na festividade e manter a tradição com o bolo de quase 200kg.

“Ano após ano temos sentido toda essa importância e magnitude de Santo Expedito. Além dos milagres que ele realizou na minha vida, quando fui submetido a um transplante, há dois anos, e alcancei a cura. Não tem indícios nenhum da doença, estou completamente curado e restaurado para esse poder. No momento mais difícil da minha vida deu tudo certo, e esse é um dos motivos pelos quais propago o nome de Expedito por todos os lugares”, diz o padre, que teve de passar por procedimentos cirúrgicos após ser acometido pela síndrome de Poems.

Conforme explica o líder religioso, Santo Expedito, “certo dia tocado pela graça de Deus, resolveu mudar de vida. Foi então que lhe apareceu o espírito do mal em forma de corvo, e esse gritava ‘cras, cras, cras!’, palavra em latim que quer dizer ‘amanhã’, ou seja, deixa sua decisão para amanhã! Não tenhas pressa! Espere pela tua conversão! Mas Santo Expedito, pisoteando o corvo, grita ‘HODIE’ (hoje)! É agora, cristão convertido! Assim como toda a sua tropa, Expedito foi vítima da ira do imperador Diocleciano”.

O Santuário Santo Expedito de Mauá foi inaugurado em 19 de abril de 1995, em Mauá, como a primeira igreja dedicada a Santo Expedito do município. O Santuário está sob a jurisdição da Santa Igreja Ortodoxa Ucraniana da Diáspora. Todo dia 19, inúmeros fiéis visitam o Santuário para agradecer a Santo Expedito pelas bençãos, especialmente no mês de abril, quando ocorre a festa da devoção.