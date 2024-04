CNBB se reúne em Aparecida

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), formada pelos bispos da Igreja Católica, está reunida em Aparecida na 61ª Assembleia Geral, do dia 10 ao dia 19 deste mês. Somos mais de 300 bispos que se encontram como irmãos no pastoreio, para tratar de suas preocupações, alegrias e esperanças. Para todos os bispos e em especial os que atuam na vastidão da floresta Amazônica ou no sertão nordestino, estes dias servem para realimentar as energias antes de se lançarem novamente no apostolado.

É preciso ter bem presente que a oração tem prioridade, com a celebração da Eucaristia, transmitida todos os dias pela TV Aparecida, e a Liturgia das Horas rezada ao longo do dia. São momentos muito tocantes, nos quais a Assembleia expressa sua união de fé e intercede pelas necessidades do povo.

Entre os temas principais a serem tratados estão: o Sínodo, convocado pelo papa Francisco, em sua segunda etapa este ano em outubro. O esforço para tornar a Igreja mais sinodal, ou seja, participativa, num ‘caminhar juntos’, é essencial.

Depois se tratará do Jubileu de 2025, a grande comemoração do mistério de Cristo na sua encarnação e redenção da Humanidade. O próximo ano será um ano de ação de graças para nossa Igreja. Para sinalizar o amor e a gratidão por Jesus Cristo. E como evangelizar é a tarefa mais importante para a Igreja, estão sendo tratadas as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, para os próximos anos (2025-2029).

Assunto que está chamando muito a atenção e empolgando os bispos é o tema da evangelização das juventudes. Os jovens buscam um sentido para a vida. Numa sociedade do vazio e da decepção, gerada pelo consumismo, é preciso oferecer valores capazes de preencher a vida. Assim, a Igreja propõe e repropõe Jesus Cristo. Favorecer o encontro dos jovens com Jesus Cristo, esta é a missão.

Muitos outros temas serão tratados a partir de uma análise de conjuntura eclesial e social da realidade brasileira. Análises que ajudam a conhecer o terreno a ser semeado pela evangelização. Contudo, muitos outros temas estão em pautas menores, como por exemplo o impacto da Inteligência Artificial na evangelização e as exposições das várias Comissões Pastorais. Um assunto especial está sendo a instituição do Ministério de Catequista. São milhares de catequistas espalhados em nossas comunidades Brasil afora. Quem não se recorda daquele leigo ou leiga que te “ensinou o catecismo”? Pois bem, o Papa Francisco instituiu este serviço de catequista como um ministério instituído na Igreja (maio 2021).

E durante esta Assembleia serão instituídos oficialmente como ministros, catequistas vindos de todos os dezenove regionais da Conferência, eles receberão a designação desse ofício, que “é um serviço estável prestado à Igreja local de acordo com as exigências pastorais identificadas” pelo bispo.

O Papa Francisco destacou que o ministério instituído de Catequista seja conferido a “homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã, sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna”.

O mais importante, porém, é que os bispos, reunidos nesta Assembleia, renovam seu compromisso de anunciar a plena verdade de Jesus Cristo, sua Igreja e o ser Humano, à luz da evangélica opção pelos pobres.

Não se perde tempo em Aparecida, o horário é cumprido à risca todos os dias, entremeando reuniões plenárias e grupos de estudo. Muito bem-preparada, a Assembleia se desenvolve em um clima de simplicidade e fraternidade. Cresce o conhecimento recíproco e se estreita a amizade fraterna entre os bispos.

Contamos com a oração de todos pela nossa Assembleia.

Dom Pedro Carlos Cipollini é bispo diocesano de Santo André.