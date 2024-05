Não fosse aquela curva. Não fosse aquela batida. - Edson, o Senna morreu. - Divanei, vamos à Redação. Uma triste Edição Extra...

Ayrton Senna da Silva

(São Paulo, 21-3-1960 – Bolonha, 1-5-1994)

1º de maio de 1994. Faz 30 anos. Um domingo trágico. O Diário não circulava às segundas-feiras. Mas não teria como esperar pela edição normal da terça. Era preciso mobilizar esforços e colocar o quanto antes nas bancas e enviar aos assinantes a mais desoladora das edições extras. “Mundo chora Senna” foi a manchete.

“Senna está morto. Logo ele, que corria como quem driblava, não conseguiu contornar a curva Tamburello com sua Willians, a mais de 200 quilômetros/hora”, escreveu na primeira página do Diário o editor de Esportes, Edson Rossi.

Para concluir: “Daqui a duas semanas o brasileiro voador estaria em Mônaco, onde venceu seis das sete provas ali disputadas a partir de 1987. Desta vez, o GP de Mônaco não terá vencedor. Senna se foi”.

Logo abaixo deste texto ao mesmo tempo brilhante e desolador, o comentário repetido do mesmo Ayrton Senna, datado de março de 1994: a premonição.

Alertava o ídolo brasileiro: “Tirar toda a eletrônica foi um grande erro. Os carros estão muito mais velozes e são difíceis de dirigir. Este vai ser um ano (1994) com muitos acidentes e arrisco dizer que teremos sorte se não acontecer nada muito grave”.

TRINTA ANOS DEPOIS...

1º de maio de 2024. A memória de Ayrton Senna da Silva consegue reunir no estúdio do DGABC-TV o mesmo jornalista Edson Rossi, editor de Esportes do Diário em 1994, hoje professor universitário, Fernandes (mais de 80 prêmios nacionais e internacionais como ilustrador, chargista e artista gráfico) e Paulo Cesar Nunes, o Paulinho, que tantas vezes diagramou (desenhou) Senna nas páginas do Diário e nos demais jornais em que trabalhou.

E numa verdadeira volta ao tempo, “Memória do Esporte” fala de Ayrton Senna. Daquele domingo em que todos se lembram onde estavam quando a notícia chegou. Paulinho comprava pão numa padaria da Avenida Itamarati, em Santo André. Chorava como todos os demais, dos fregueses aos funcionários. A televisão era ouvida até da rua. Um silêncio tomava conta do mundo.

NO AR

A entrevista completa de Edson Rossi, com a participação de Fernandes e Paulo Cesar Nunes, está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras redes.

Crédito da foto 1 – Fernandes/Banco de Dados

Crédito das fotos 2 e 3 - Luca Dias Gonçalves (DGABC TV)

TRISTE LEMBRANÇA. A charge sem necessidade de legenda que Fernandes criou há 30 anos e o estúdio do DGABC-TV com Edson Rossi, Paulinho e Fernandes relembrando uma Edição Extra que ficou na história

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 1º de maio de 1994 – ano 36, edição 8688

FÓRMULA 1 – O austríaco Roland Ratzenberger morreu ontem (30-4-1994) ao bater no último treino classificatório para o GP de San Marino. Senna larga hoje (1-5-1994) na pole; Schumacher é o segundo.

EM 1º DE MAIO DE...

1854 – Nascia, em Itu, o senador José Luiz Flaquer.

1904 - Jorge Tibiriçá assumia o governo de São Paulo, na qualidade de presidente do Estado; substituía a Bernardino de Campos.

Constituído em São Paulo o Círculo da Imprensa.

1914 – Ribeirão Pires realizava festa em louvor a São José, seu padroeiro, promoção do comendador Norberto Jorge. Houve alvorada animada pela banda de música do maestro Veríssimo Gloria, de São Paulo. E mais: missa cantada, leilão de prendas, procissão e fogos de artifício.

Fundado o São Caetano Esporte Clube.

1919 – Deflagrada greve na tecelagem Ipiranguinha, em Santo André.

Comício de trabalhadores na Capital tem a presença de um grupo anarquista de Paranapiacaba.

1954 - Colônia japonesa de Santo André fundava a Sociedade Cultural ABC, com sede na rua Santo André, 661.

1989 - Com a exposição “20 anos do Paço Municipal”, era aberto ao público o Museu de Santo André, instalado provisoriamente no térreo 1 do prédio da Secretaria de Educação, junto ao Paço. Todo mérito ao museólogo Wilson Stanziani.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Murutinga do Sul.

Pelo Brasil, mais 18 municípios aniversariam, entre os quais Assaí e Primeiro de Maio, no Paraná.

HOJE

Dia Internacional do Trabalhador e do Trabalho. Ou: Festa Nacionale del Lavoro, como dizem os italianos.

Dia da Literatura Brasileira

São José Operário

1º de maio

O pai adotivo de Jesus, já lembrado em 19 de março, ganhou mais um dia em sua homenagem em 1955, ao ser proclamado Patrono dos Trabalhadores.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)