Expresso Turístico da CPTM faz 15 anos hoje

Há 15 anos, a CPTM ( Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) dava início a um modelo que transformaria a experiência de viajar nos trilhos: o Serviço Expresso Turístico. Desde então, essa atividade tem mostrado aos passageiros não apenas uma forma eficiente de transporte, mas também uma jornada única em meio às paisagens deslumbrantes do Estado de São Paulo, aderente ao clima de muita nostalgia a bordo de veículos históricos.

O Expresso Turístico da CPTM nasceu com intuito de unir a funcionalidade do transporte ferroviário ao encanto e à riqueza cultural de destinos turísticos locais. Ao longo desses anos, mais de 200 mil passageiros tiveram a oportunidade de explorar diferentes regiões do Estado, descobrindo a diversidade que São Paulo tem a oferecer.

Os itinerários cuidadosamente planejados do Expresso Turístico levam os viajantes a destinos como Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba, em Santo André. Ao longo desses trajetos são destacados diversos locais cheios de histórias e belezas naturais, onde o turista também pode usufruir do serviço de bordo e entretenimento. Essas viagens proporcionam não apenas uma fuga da rotina urbana, mas também uma oportunidade de se reconectar com o patrimônio cultural, histórico e ambiental dessas regiões.

Para os próximos anos a companhia prevê a implantação do vagão-restaurante, com mais propostas de lugares, com o objetivo de aumentar o seu público, novos pontos turísticos e novas experiências.

Para poder viajar no Expresso Turístico, na primeira semana de cada mês ocorre a liberação das vendas pelo site dos bilhetes para as viagens do mês subsequente.