Terminal Jd.Itapeva é reinaugurado em Mauá

A Prefeitura de Mauá entregou ontem a revitalização do Terminal Rodoviário Jorge Luiz Jordão, localizado na Rua Lourival de Almeida, no Jardim Itapeva. A obra, que durou um ano e meio, custou R$ 6,6 milhões, em recursos obtidos junto à Caixa Econômica Federal. As intervenções incluem construção de banheiros, nova área de manobra para ônibus e refeitório para motoristas. O espaço agora possui 19 câmeras de segurança e plataformas projetadas para atender normas de acessibilidade desenvolvidas pelo Ministério das Cidades (piso tátil, rampas e placas em braille).

O entorno do terminal também passou por reformas, com mudanças em 1.150 metros quadrados de calçadas. As restaurações envolvem troca das guias, sarjetas e pisos.

A circulação dos ônibus municipais no espaço vai contemplar 4.000 pessoas por dia.

“É uma alegria ver essa região do Jardim Itapeva ser transformada a partir de políticas públicas. Sabemos como era esse terminal nos últimos anos. Essa reforma é de extrema importância. Temos que agradecer muito aos moradores do bairro pela paciência que tiveram nesse período de um ano e meio de obras. Pudemos entregar um espaço com qualidade e conforto não só a eles, como também aos comerciantes do entorno, que foram contemplados com calçadas novas, e os trabalhadores dos transportes coletivos da nossa cidade, que trabalham incansavelmente em prol da população”, pontuou o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT).

Durante a cerimônia de inauguração, ele prometeu que a UBS (Unidade Básica de Saúde) São João, na Avenida Barão de Mauá, será entregue no início de maio. O local terá 18 consultórios, sala de espera com capacidade para 64 pessoas, além de farmácia, odontologia, recepção e sala para comunidade.