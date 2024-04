Obituário - 30 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Leda Vinci dos Santos, 95. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mery Iida Piana, 90. Natural de Parintins (AM). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 25. Memorial Planalto.

Conceição Mizael Felix, 89. Natural de Uberaba (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walter Amaral, 87. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geraldo Ovídio Neto, 86. Natural de Manduri (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santina Rosseto Rosolen, 86. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nereide Milanez Marques, 84. Natural de Colina (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Aparecida de Abreu, 83. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Rosalina Gamba, 83. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Barbosa de Vasconcelos, 82. Natural de Cabaceiras (PB). Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa.

Maria da Costa Mendes, 81. Natural de Paulistana (PI). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Autônoma. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ribeiro Almeida Neves, 81. Natural de Conceição da Vargem (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celina de Agostini Oliveira, 78. Natural de Itapuí (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Luigi Spirito, 77. Natural da Itália. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Silva, 77. Natural de Barra de São Miguel (PB). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José da Silva, 72. Natural de Belo Jardim (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Rodrigues da Silva, 72. Natural de Ibaiti (PR). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Tadeu de Moraes, 65. Natural de São Caetano. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noemi Ferreira, 60. Natural de General Salgado (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Overloquista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

MAUÁ

Aluízia Emídia dos Santos da Silva, 84. Natural do Estado do Sergipe. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Cesar Rossi, 82 anos. Natural de Guararapes (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 26. Velado no Vale dos Pinherais e sepultado no Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Odete Santos de Morais, 77. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

João José do Santos, 78. Natural de Livramento do Brumado (BA). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Aurora Pires Cordeiro, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Osmar Donizete da Silva, 62. Natural de Ribeirão do Pinhal (PR). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 25, em Ribeirão Pires. Cemitério São Paulo, no Ribeirão do Pinhal.

RIO GRANDE DA SERRA

Waldir de Carvalho Ramos, 65. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Santista, em Rio Grande da Serra. Dia 25, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.