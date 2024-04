Vencedor do BBB 24 fala sobre trajetória e popularidade: 'não tenho dimensão'

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi participou do programa Mais Você nesta quarta-feira, 17. O baiano fez o café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga, contou como estava se sentindo após a vitória e revisitou momentos de sua trajetória.

"Foi uma noite de muitas emoções", relatou sobre a noite de terça-feira, 16, em que foi declarado o campeão do reality. "Minha irmã já estava no hotel me esperando, e quando eu saí, comecei a receber as informações".

Ele contou que uma das primeiras notícias que teve foi que "Calma, calabreso", fala sua no programa, se tornou um meme. Segundo Davi, ele já usava essa expressão com seus amigos e disse naturalmente em uma briga.

"Eu não tinha dimensão de onde isso chegou", falou.

Davi também revisitou o momento em que sua vitória foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt.

"Foi um mix de sentimentos. A gente fica sem contato com o mundo externo, você chora, ri...", refletiu.

"Tive que abrir mão dos estudos para poder trabalhar. Então, quando entrei no BBB, falei 'Vim aqui para esse prêmio e vou jogar'. Mas fui brigar como a pessoa que sou. A pessoa alegre, divertida, conversadora que sou", contou.

Para o baiano, as rixas que ele teve dentro da casa chegam ao fim com o programa. "O jogo acabou e a gente fica mais aberto para se entregar para as amizades que tivemos lá dentro".

Considerado o favorito da edição há semanas, Davi declarou também que não sabia suas chances. "Lá dentro, eu não fazia a mínima ideia", disse. "A gente tem que jogar. Eu fui muito julgado lá dentro, mas eu julgava as pessoas também. Mas não aceitava as pessoas me julgarem por coisas que não sou. Fui chamado de muita coisa. Fui chamado de manipulador, que manipulava os votos dos outros, não fiz isso".

Sobre sua fama atual, ele diz que ainda está entendendo. "Não tenho noção ainda. Não tenho dimensão", completou.

Davi ganhou também uma bolsa de estudos para realizar o sonho de cursar Medicina. No Mais Você, ele contou que, dados os custos do curso, ele nunca achou que teria essa oportunidade. "É um sonho que pra mim já é morto", desabafou. "Se tornar realidade, hoje, pra mim isso é uma dádiva".