Futebol em São Bernardo. Os antigos clubes. As chuteiras bico-duro. Havia almofadinhas... ...e os pretos do...

A rivalidade maior era entre o EC São Bernardo e o Palestra Itália. Dizia-se: Almofadinhas, Pós-de-Arroz ou (impublicável) versus os Pretos do Palestra.

E mais: Vila Baeta FC, Meninos FC, Vinte de Setembro, Paulistano.

Cada time, um campo de futebol: São Bernardo e Palestra em plena Rua Marechal Deodoro, numa distância entre os campos de alguns quarteirões apenas, antes e depois da Matriz.

O Vinte de Setembro, nas Colônias, no espaço da atual Praça Giovanni Breda.

O Vila Baeta – Marotti já contou ontem aqui em Memória – tinha campo na Avenida Pereira Barreto, onde está o shopping Metrópole.

O Paulistano, no Morro do Fiori, na divisa de São Bernardo com Santo André.

O Meninos, na Estrada do Vergueiro, atual Avenida Dr. Rudge Ramos – depois mudou para o início da Avenida Caminho do Mar, onde está a Praça Oriental hoje.

Várias fábricas de móveis tinham seu time. Dos anos 1950 para cá surgiram clubes fortes como a SE Irmãos Romano, Volkswagen Clube, Simca e Mercedes.

O campo do Tognato, gramadinho, era tão bom que o Palmeiras ali treinava, hospedando-se no Hotel Binder. Imaginem: Djalma Santos e Ademir da Guia batendo bola no campo do Tognato.

Crédito da foto 1 – Acervo: Luiz Marotti

NO CAMPO DO TOGNATO. Nos anos 60, time do Alameda Glória que ganharia dos Marianos por 2 a 1. Em pé (a partir da esquerda), Sebastião, Osvaldo Marotti, Carteiro (goleiro), Alemão, Hélio de Souza Mello (do Café São Bernardo), Marião e Odo; na linha, Alfredo, Muniz, Bade, Ulisses e ele, Luizinho Marotti

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 19 de abril de 1994 – ano 36, edição 8677

MANCHETE – Scania faz acordo e greve na Mercedes pode acabar hoje (19-4-1994).

ENTERRO DO FUTURO MINISTRO – Estudantes da Faculdade de Direito de São Bernardo fizeram ontem à noite (18-4-1994) o enterro simbólico do professor Enrique Ricardo Lewandowski, titular da cadeira de Sociologia.

O futuro ministro assumira há 13 anos o cargo de juiz do Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo e desde então não aparecida na faculdade para dar aulas.

PONTO DE VISTA – Índios acuados e humilhados.

O Dia do Índio é data para discutir soluções para a questão indígena.

Artigo: José Marqueiz, jornalista.

Crédito da ilustração 2 – Fernandes/Banco de Dados

MARQUEIZ. Prêmio Esso Nacional de 1973 e especialista na nação indígena

EM 19 DE ABRIL DE...

1979 - Fotógrafos do DIÁRIO inauguravam, no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo, exposição sobre a greve geral de março dos metalúrgicos do Grande ABC.

Lançado o livro "A Capital do Automóvel (na Voz do Trabalhador)", de Antonio Possidonio Sampaio (Volume 1. São Paulo: Ed. Populares, 1979 - Coleção problemas brasileiros).

