São Caetano lança edital para estudantes com projetos de empreendedorismo

Até 30 de abril, estudantes do ensino médio de São Caetano poderão inscrever projetos de empreendedorismo e inovação no Programa Startups for Students. Os alunos selecionados contarão com suporte técnico do Parque Tecnológico São Caetano para desenvolverem as iniciativas.

Voltado a moradores da cidade que estudam e tem idade superior a 15 anos, o programa é direcionado aos interessados na economia criativa, soluções tecnológicas e em atividades com potencial para impactar o ecossistema de inovação público ou privado do município e região. Para participarem do programa serão selecionados 20 grupos compostos por até quatro pessoas cada. Os participantes terão acesso a três encontros presenciais, além de receberem mentoria on-line para auxílio na elaboração dos projetos. No final do programa, uma banca composta por membros indicados pelo Comitê Gestor do Parque Tecnológico Municipal e os selecionados receberão incentivos para darem andamento às ideias.

Para conferir o edital lançado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação (Sedeti) é possível conferir o link: https://forms.gle/xBougnPzu1uoKP6L7.

Informações adicionais são fornecidas pelo e-mail credenciamento.startup@saocaetanodosul.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4227-7662. Já os resultados da seleção serão divulgados no Diário Oficial Eletrônico do município.