Zé Felipe lembra reação que teve ao ver queda de Virginia Fonseca: - O susto foi pior do que o tombo

Depois do susto que Zé Felipe e Virginia Fonseca passaram no último domingo, dia 14, quando a influenciadora digital caiu ao vivo durante programa do SBT, o cantor de de 25 anos de idade contou nas redes sociais nesta terça-feira, dia 16, qual foi a sua reação ao ver a esposa, que está grávida de seu terceiro filho, levando o tombo.

A queda da apresentadora rapidamente viralizou na web. E Zé contou aos seus seguidores o que pensou no momento:

- Acho que o susto foi pior do que o tombo, sabe? O susto de todo mundo. Assustei também, mas minha reação foi levar a mão na boca. Mas, graças a Deus, está tudo certo, Deus é bom o tempo todo.

Ainda bem que não rolou nada mais sério, né?