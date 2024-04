Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez de segundo filho

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer anunciaram que estão esperando o segundo filho. Os dois são pais de Lua, que completou um ano recentemente. A novidade foi compartilhada por Viih por meio de um vídeo no Instagram nesta segunda-feira, 29, em que apareceu emocionada após fazer um teste de gravidez.

A influenciadora contou já estar grávida de 12 semanas. Segundo Viih, ela já sabia da gestação desde abril, quando anunciou que estava tentando engravidar, mas avaliou que seria muito cedo para contar a novidade.

"Estamos 'grávidos' de novo", comemorou a influenciadora. "Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo. ... Eu não conseguia nem olhar para o visor do teste de gravidez, com medo de que fosse mais um negativo, mas o positivo já estava lá. Estamos muito felizes. Mamães que estão tentando: acreditem, uma hora o positivo vem."

Lua, a primeira filha do casal, nasceu no dia 13 de abril do ano passado. Para comemorar o primeiro aniversário da bebê, Viih e Eliezer fizeram uma festa de três dias em Atibaia, no interior de São Paulo, este mês. Eles disseram terem fechado 100 quartos e três andares para o evento.