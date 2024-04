Ministério da Educação promove seminário para profissionais de Mauá

Nesta quarta e quinta-feira (17 e 18), Mauá recebe um evento promovido pelo MEC (Ministério da Educação): o Seminário sobre Trilhas de Aprendizagem em Intersetorialidade na Educação. O cronograma engloba representantes da região Sudeste interessados em apresentar experiências de 20 cidades cadastradas e selecionadas junto ao órgão.

Durante ambas datas, educadores, gestores, especialistas e demais envolvidos no campo da educação devem compartilhar iniciativas, debater estratégias e propor soluções para promover a intersetorialidade na educação, segundo a Prefeitura. A integração entre diferentes áreas do conhecimento e setores da sociedade é essencial para proporcionar uma formação mais completa e significativa para os estudantes.

Para encerrar o evento, na quinta-feira, está programada uma visita técnica ao Parque da Gruta de Santa Luzia. Esta será a forma da secretaria de Educação de Mauá demonstrar na prática, um exemplo de ação intersetorial. Trata-se do Projeto Guaruzinho, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, com atendimento semestral a cerca de 2.300 alunos.

A iniciativa traz como um dos objetivos a valorização dos patrimônios naturais da cidade e da sua história, realizado por meio de atividades monitoradas e planejadas, para estudos parques da Gruta de Santa Luzia e Parque Alfredo Klinkert Junior (Guapituba), onde se destacam a importância do bioma Mata Atlântica, a manutenção das nascentes existentes nos parques e biodiversidade.